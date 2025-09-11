Poznato tko je Vučićev čovjek koji je tukao navijače: Hrvat ga je u Zagrebu svladao za 32 sekunde

Podijeli :

Sport Klub

Srbija je doživjela debakl usred Beograda, izgubili su od Engleske (0:5) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, a u danima nakon poraza najviše se ipak priča o incidentu na Marakani.

Na fotografijama, koje donosi Sport Klub Srbija vidi se napad na ljude, koji su oko 60. minute počeli glasno skandirati:

“Tko ne skače taj je ćaci!”, što se često može čuti na studentskim prosvjedima diljem Srbije

Uslijedile su odmah potom i uvrede predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiču. Bilo je to oko 60. minute i rezultata 0:3.

Kako navodi gol.hr, sada je poznato da je jedan od ljudi u crnom, koji je bio zadužen da nitko ne krene skandirati protiv Vučića, MMA borac Miloš Lukovac.

Prošle se godine borio u zagrebačkoj Ciboni na priredbi pod nazivom Golden Fight, i to protiv Hrvata Roka Đordića koji ga je pobijedio za samo 32 sekunde.