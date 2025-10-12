Poznat domaćin afričkog playoffa za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Guliver Image

Domaćin afričkog doigravanja za plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine bit će Maroko, potvrdila je Afrička nogometna konfederacija (CAF).

Pobjednici devet skupina afričkih kvalifikacija izborit će direktan plasman na Svjetsko prvenstvo koji će se iduće godine održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Još četiri najbolje drugoplasirane ekipe nastupit će na “mini turniru” koji će se u studenom održati u Maroku. Pobjednik s tog turnira plasirat će se u interkontinentalne kvalifikacije u kojima će sudjelovati šest ekipa iz pet konfederacija koje će se boriti za dva mjesta koja vode na SP.

U Maroku će se igrati dva polufinala 13. studenog, a zatim finale 16. studenog. Gradovi još nisu poznati.

Ekipe će biti uparene prema svojoj poziciji na sljedećoj FIFA-inoj ljestvici, koja će biti objavljena 23. listopada, pri čemu će najviše rangirana momčad igrati protiv najniže rangirane, a drugoplasirana protiv treće najviše rangirane.

Maroko je jedna od četiri afričke reprezentacije koje su već osigurale SP. Preostale tri su Tunis, Egipat i Alžir.

Zanimljivo, Maroko će biti domaćin idućeg Afričkog kupa nacija od 21. prosinca do 18. siječnja, ali i suorganizator Svjetskog prvenstva 2030. s Portugalom i Španjolskom.