Povijest je ispisana: Otočna država postala najmanja ikad s plasmanom na SP!

xIsmaelxSanchezxGarciax via Guliver

Maloj otočnoj državi trebao je bod kod Jamajke za plasman na Svjetsko prvenstvo, a do njega su uspješno i došli.

Radi se o državi Curacao, koja ima samo 156 tisuća stanovnika te površinu od 444 četvorna kilometra. U posljednjem im je susretu trebao remi ili pobjeda kod Jamajke, a susret je završio remijem bez golova.

Jamajčani su pokazali da im je stalo do odlaska na Svjetsko prvenstvo te u drugom poluvremenu tri puta gađali okvir gola, dok je najbliže golu u 87. minuti bio Bailey-Tye Cadamarteri, čiji je udarac glavom završio na stativi. Drama je uslijedila u sudačkoj nadoknadi kada je Jamajka dobila kazneni udarac, no VAR je ipak poništio udarac s bijele točke nakon prosvjeda igrača Curacaa.

Ovim je reprezentacija Curacaa postala najmanja država u povijesti koja se ikad plasirala na Mundijal.