Pongračićeva Fiorentina se ispuhala u KL. Udinese uvjerljiv, debi Mlačića

Andrea Rigano via Guliver

Nogometaši Udinesea ostvarili su pobjedu u posljednjem susretu 27. kola talijanskog prvenstva.

Udinese je pobijedio Fiorentinu sa 3-0, dok je Bologna na gostovanju slavila sa 1-0 protiv Pise.

Momčad iz Udina je povela u 10. minuti golom Christiana Kabaselea, Keinan Davis je iz kaznenog udarca u 64. minuti povećao prednost, a pobjedu je potvrdio Adam Buksa u četvrtoj minuti nadoknade.

Branimir Mlačić je za Udinese zaigrao od 73. minute, dok je Marin Pongračić za goste igrao prvo poluvrijeme.

Udinese je napredovao na deseto mjesto sa 35 bodova, dok je Fiorentina na 16. poziciji sa 24 boda.