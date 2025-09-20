Pjaca oduševio navijače u Nizozemskoj: ‘Kako smo ga uspjeli dovesti?’

Prva utakmica šestog kola nizozemske lige pobjednički je prošla za Twente koji je u gostima razbio Spartu Rotterdam 5:1.
Hrvatski ofenzivac Marko Pjaca odigrao je drugo poluvrijeme za Twente, a nakon što je u prošlom kolu stigao do prvijenca u klubu iz Enschedea, sada je upisao i prvu asistenciju, i to u 51. minuti kada je Hlynsson bio strijelac.
Navijači nizozemskog kluba očito su bili oduševljeni izvedbom bivšeg dinamovca, a ovo su neki od komentara na društvenim mrežama:
“Kako smo uspjeli dovesti Pjacu? Kakav. Igrač.”
“Pjaca je moja nova ljubav. Očito je navikao na višu razinu. Kakav igrač!”
“Šteta za Daana, ali s ovom izvedbom Ørjasætera i Pjace na krilima, morat će zasad sjediti na klupi.”
“Pjaca, ne možeš ga prevariti. Vidiš iskustvo i smirenost. Prekrasno za gledati.”
“Uživam u ovome, znaš. Pjaca svaku loptu pretvori u napad.”
Twente je trenutno 10. u nizozemskom prvenstvu, Na vrhu je Feyenoord s maksimalnih 15 bodova, tri manje ima drugi PSV Eindhoven.
