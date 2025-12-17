Piksi nakon Srbije blizu novog angažmana, trenirat će bivšeg HNL-ovca?

Podijeli :

AP Photo/Marko Drobnjakovic via Guliver

Ruski mediji, točnije tamošnji novinar Ivan Karpov, prenijeli su vijest da je glavni kandidat za mjesto trenera Rubina iz Kazanja bivši izbornik reprezentacije Srbije Dragan Stojković.

Rašid Rahimov upisao je samo jednu pobjedu u sedam utakmica koliko je vodio klub, pa je mjesto trenera Rubina ponovno ostalo upražnjeno. Smijenio ga je osobno predsjednik Tatarstana Rustam Minnikhanov.

Ivan Karpov tvrdi da bi na to mjesto mogao sjesti upravo Dragan Stojković.

Stojković je trenersku karijeru započeo 2008. godine. Vodio je dva kluba – Nagoyu u Japanu i Guangzhou u Kini. Uz to, od 2021. godine pa do nedavno bio je izbornik Srbije.

Rubin je pod vodstvom Rašida Rahimova ispao iz Kupa Rusije, a na prvenstvenoj ljestvici zauzima sedmo mjesto. U Kazanu igra i bivši nogometaš Rijeke, Veldin Hodža.

Karpov nije mogao potvrditi da je klub u službenom kontaktu s Draganom Stojkovićem, ali je ocijenio da se on nameće kao potencijalno rješenje.