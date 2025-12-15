Petković nakon majstorije: ‘Gol koji smo primili možda je bio sumnjiv, ali…’

Podijeli :

Hrvatski napadač Bruno Petković spasio je Kocaelispor poraza na gostovanju kod Karagumruka u 16. kolu turske lige postigavši u šestoj minuti nadoknade gol za 1:1.

Domaćin je poveo u 65. minuti golom Davida Fofane, a izjednačio je Petković u šestoj minuti nadoknade na asistenciju Hrvoja Smolčića.

POVEZANO VIDEO / Petković majstorijom poslao Grbića u prazno i donio bod Kocaelisporu, asistencija Smolčića

Bivši branič Rijeke je uposlio bivšeg napadača Dinama koji je sjajno prevario dva suparnička igrača, a potom svladao hrvatskog golmana Ivu Grbića. Bio je to njegov peti gol u desetom nastupu.

Petković je ušao u igru u 68. minuti, dok su Smolčić i Grbić odradili cijeli susret.

“Igrali smo dobro 90 minuta i zaslužili smo ovaj bod. Gol koji smo primili možda je bio sumnjiv, ali to je nogomet. Mi smo imali neke prilike koje nismo iskoristili, mogli smo biti i bolji u realizaciji”, izjavio je Petković nakon utakmice za Çağdaş Kocaeli Gazetesi.

Kocaelispor je trenutačno deveti s 20 bodova, dok je Karagumruk posljednji s devet bodova. Vodi Galatasaray s 39 bodova.