Pašalićeva Atalanta slavila protiv Pongračićeve Fiorentine

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver Image

U 13. kolu talijanske Serie A Atalanta je ugostila Fiorentinu koja se bori za ostanak, a tako će nastaviti i nakon ovog susreta jer je Atalanta slavila s X:Y.

Mreže su mirovale do 41. minute kada je Odilon Kossounou pogodio za 1:0. S tim rezultatom se otišlo na predah, a onda je početkom drugog dijela, u 51. minuti, Ademola Lookman zabio za 2:0.

Do kraja susreta nije bilo promjena i Atalanta je došla do prve pobjede u Serie A još od 21. rujna kada je Ivan Jurić vodio svoju ekipu do gostujuće pobjede nad Torinom. Sada hrvatskog trenera više nema na klupi ekipe iz Bergama te se klub polako diže.

U Ligi prvaka su porazili Eintracht iz Frankfurta s 3:0, a sada ih je ova pobjeda dovela do 11. mjesta u talijanskoj ligi. Što se tiče Fiorentine, oni su na pretposljednjem mjestu sa samo šest bodova. Jedina lošija ekipa od njih je Hellas Verona za koju igra povremeni hrvatski reprezentativac Domagoj Bradarić.

U ovom susretu Atalante i Fiorentine Mario Pašalić je igrao od 67. minute dok je Marin Pongračić odigrao cijeli susret, ali je zaradio žuti karton koji mu je donio suspenziju za sljedeće kolo.