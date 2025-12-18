PAOK izborio osminu finala grčkog Kupa: Ivanušec igrao, Lovren izvan kadra

Podijeli :

(AP Photo/Giannis Papanikos) via Guliver Image

U srijedu navečer PAOK je s 4:1 u posljednjoj utakmici grupne faze grčkog Kupa svladao Marko. Tako su sa sedmog mjesta izborili sljedeću fazu natjecanja.

Već prije posljednjeg kola u PAOK-u su znali da ne mogu izboriti prva četiri mjesta koja vode izravno u četvrtfinale pa su se morali potruditi da barem izbore raniju fazu, odnosno svojevrsnu osminu finala.

To su uspjeli ostvariti pobjedom protiv Marka. Već u prvom poluvremenu je PAOK poveo s 3:0. Giannis Kontantelias zabio je u 17. za 1:0, mladi Anestis Mythou pogodio je za 2:0 u 26. da bi u 37. Konstantelias zabio za 3:0 nakon prvih 45 minuta.

Gosti su uspjeli smanjiti u 84. minuti golom Ivana Mullera, ali je u 90. PAOK ponovno zabio. Strijelac je bio Mady Camara za konačnih 4:1. U ovoj pobjedi PAOK-a igrao je i povremeni hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec. Bivši veznjak Dinama na terenu je bio do 73. minute. Dejan Lovren nije bio ni na klupi.

Grčki kup igra se po specifičnom sustavu gdje se prvo odigrala grupna faza s četiri utakmice nakon čega su prve četiri ekipe izborile četvrtfinale dok su oni klubovi od petog do 12. mjesta prošli u svojevrsnu osminu finala. Tamo će PAOK igrati protiv Atromitosa šestog siječnja 2026. godine.

U četvrtfinale je prošla ekipa Panathinaikosa za koju igra nekadašnji hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj.