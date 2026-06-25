Pao je ‘Here we go’: City za više od 170 milijuna dolara dovodi engleskog reprezentativca i ruši rekord

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Usred Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi Manchester City je odlučio srušiti britanski transfer rekord.

Građani su već neko vrijeme u pregovorima s Nottingham Forestom oko dovođenja engleskog reprezentativca Elliota Andersona, a nakon nekoliko odbijenih ponuda, dvostruki europski prvak je napokon prihvatio ponudu Manchester Cityja.

Nisu pristali na malu cifru jer je u četvrtak David Ornstein objavio da je poslana ponuda veća od 164 milijuna dolara (125 milijuna funti). Ubrzo zatim je Fabrizio Romano objavio svoj karakteristični “Here we go”, a potom je i engleski novinar Ornstein rekao je da dogovor postignut.

Tako je Manchester City srušio britanski rekord koji je postavljen lani kada je Alexander Isak prešao u Liverpool za oko 170 milijuna dolara. Ornstein je naglasio da će ovaj transfer srušiti rekord, a cifra će biti poznata u sljedećim danima. Romano je u svojoj novoj objavi rekao kako će transfer uz bonuse doći do 130 milijuna funti (171 milijuna dolara).

Anderson se inače nalazi s reprezentacijom Engleske na Svjetskom prvenstvu te je igrao u pobjedi protiv Hrvatske i remiju protiv Gane. U Nottingham je stigao iz Newcastlea prije samo dvije godine za “samo” 41 milijuna eura te će Forest na njegovom transferu zabilježiti veliki profit.