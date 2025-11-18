Ovo su sve europske države koje su izborile nastup na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xPeterxDovganx via Guliver

Austrija, Belgija, Škotska, Švicarska i Španjolska posljednje su europske reprezentacije koje su izborile izravan nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., pridruživši se ranije osiguranim sudionicima: Njemačkoj, Francuskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Norveškoj, Engleskoj i Hrvatskoj.

Belgija je imala najlakšu zadaću – na domaćem terenu uvjerljivo je svladala slabi Lihtenštajn s 7:0. Pogotke su postigli Hans Vanaken, dvostruki strijelac Jeremy Doku, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers te Charles De Ketelaere koji je također zabio dva puta.

Europski prvak Španjolska s Turcima je odigrao 2:2, u utakmici u kojoj si Španjolci nisu smjeli dopustiti poraz većim od sedam pogodaka. Dani Olmo zabio je već u četvrtoj minuti, no Turska je preokrenula golovima Deniza Gula i Saliha Ozcana. Izjednačenje i konačan rezultat postavio je Mikel Oyarzabal u 62. minuti.

Najdramatičniji susret odigrao se u Škotskoj, kojoj je za prvi plasman na SP nakon 1998. trebala pobjeda protiv Danske – i uspjela je slaviti 4:2. McTominay je pogodio već u trećoj minuti, a Hojlund je iz penala izjednačio u 57. Četiri minute kasnije Danci ostaju s igračem manje zbog isključenja Rasmusa Kristensena.