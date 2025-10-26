Ovo rijetko viđamo: Sudac u Premier ligi zamijenjen zbog ozljede

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Utakmica Premier lige između Brentforda i Liverpoola, koja je završila pobjedom domaćina 3:2, donijela je neočekivanu situaciju, kakva se rijetko viđa na nogometnim terenima.

Sudac Simon Hooper morao je napustiti svoje dužnosti zbog ozljede, pa je utakmicu u drugom poluvremenu nastavio četvrti sudac Tim Robinson.

U trenutku incidenta, Brentford je imao vodstvo od 2:1, nakon golova Danga Outtare i Kevina Schadea, dok je Miloš Kerkez smanjio zaostatak Redsa na samom kraju prvog poluvremena.

Kako se poluvrijeme bližilo kraju, domaći navijači izrazili su nezadovoljstvo što je Hooper produžio utakmicu dulje nego što su očekivali. Ubrzo nakon toga ispostavilo se da sudac ima fizički problem koji ga je spriječio da nastavi suditi utakmicu.

Nakon kratkog pregleda u svlačionici odlučeno je da Hooper ne može nastaviti utakmicu, pa je Tim Robinson preuzeo ulogu suca do kraja utakmice. Hooper je, međutim, ostao na terenu kao četvrti sudac, preuzevši Robinsonovu prethodnu poziciju.

Robinson je odigrao ključnu ulogu u drugom poluvremenu kada je uz pomoć VAR sobe dosudio kontroverzan penal za domaćine, čime je rezultat postao 3:1 i praktički riješio pitanje pobjednika.

