Ove riječi legendarnog Fergusona neće nimalo razveseliti navijače Uniteda

Slavni Škot u izjavi za engleske medije rekao je da se boji kako bi agonija Crvenih vragova mogla potrajati još najmanje desetljeće. Manchester United posljednji je naslov u Premier ligi osvojio 2013. godine, i to u oproštajnoj sezoni Sir Alexa Fergusona.

Kada su legendarnog menadžera upitali da prokomentira trenutačnu situaciju na Old Traffordu, pružio je podršku Portugalcu Rubenu Amorimu, ali je rekao i nešto što zasigurno nije godilo ušima navijača ovog slavnog kluba.

“Amorim je dobar trener u teškoj situaciji. Sjećam se svog vremena u Manchester Unitedu kada je Liverpool bio na vrhuncu. Liverpool je tada imao fantastičnu momčad, četiri puta su bili prvaci Europe, ali im je potom trebalo 30 godina da ponovno osvoje englesku ligu. Manchester United je sada u istoj situaciji. Sve bi ovo moglo potrajati još desetak godina. Jednostavno, to je ciklus“, rekao je Alex Ferguson, a prenio londonski The Telegraph.

Manchester United se već jednom našao u sličnoj situaciji. Nakon slavne generacije „Busbyjevih beba“ čekao je 26 godina da ponovno postane prvak Engleske, sve dok Alex Ferguson nije prekinuo dominaciju Liverpoola i 1993. donio prvu titulu na Old Trafford. Nakon toga osvojio je još 12 naslova prvaka prije nego što je otišao u zasluženu mirovinu.

Unatoč golemim ulaganjima i skupocjenim pojačanjima, Manchester United je prošle sezone završio na 15. mjestu, što je najgori plasman ovog slavnog kluba u povijesti Premier lige. Ove sezone trenutačno je na šestom mjestu s 26 bodova iz 16 utakmica.