Ostanaka Bennacera u Dinamu sve je manje realan: U igru su se uključili znatno bogatiji klubovi

Podijeli :

Alen Szabo / GNK Dinamo

Dinamo je razmatrao mogućnost otkupa Ismaëla Bennacera, no odšteta koju bi trebalo platiti vjerojatno bi predstavljala rekord u povijesti kluba.

Alžirski veznjak, koji je na posudbi iz AC Milana, još se oporavlja od ozljede. Prvi problem dogodio se u siječnju kada je morao napustiti teren već u 23. minuti utakmice protiv Osijeka, koju je Dinamo dobio 3:0. U Zagreb je stigao nakon Afričkog kupa nacija, gdje je također imao manjih zdravstvenih poteškoća.

Zbog te ozljede propustio je deset utakmica – sedam u prvenstvu, dvije u europskim natjecanjima i jednu u kupu. Rehabilitaciju je nastavio u Kataru, ali mu se povratak dodatno zakomplicirao zbog sigurnosne situacije u regiji Bliskog istoka. Nakon povratka priključio se treninzima i odbio reprezentativni poziv kako bi se što bolje pripremio za završnicu sezone, no ubrzo je uslijedio novi problem – istegnuće ligamenta s unutarnje strane koljena. Iako ozljeda nije teže prirode, u klubu ne žele riskirati s njegovim preranim povratkom.

Unatoč tome, u Dinamu su razmišljali o njegovu zadržavanju, iako je u međuvremenu veću ulogu u momčadi dobio Luka Stojković. Bennacer je, iako na posudbi, najplaćeniji igrač momčadi, dok dio njegove plaće i dalje snosi Milan. Zbog učestalih ozljeda u klubu su se nadali da bi mogli sniziti traženu odštetu.

Ipak, kako doznaju 24sata sve su manje šanse da će ostati u Zagrebu. Interes za njega pokazuju Al Qadisiyah, Neom SC i Al Sadd SC, pa se čini da će karijeru nastaviti izvan Dinama. Riječ je o klubovima s jakom financijskom pozadinom koji žele dodatno ojačati momčadi u borbi za vrh, a posebno se ističe Neom, koji se već povezuje s nizom poznatih igrača iz Europe i u čijem sastavu već igraju Nathan Zeze, Marcin Bulka, Luciano Rodriguez i Said Benrahma.