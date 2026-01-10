VIDEO / Show Milana Borjana u Saudijskoj Arabiji: Na jednog suigrača nasrnuo šakom, a na drugog glavom!

Golman Al Rijada izgubio je kontrolu u sukobu sa suigračem Teddyjem Okouom te je pokušao nasrnuti na njega glavom. U pokušaju smirivanja situacije umiješao se Yoan Barbet, no Borjan ga je potom udario šakom u bradu.

Milan Borjan was absolutely furious 😭pic.twitter.com/8Ys2GW5vN0 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 10, 2026

Na terenu pobjednika nije bilo, a Al Rijad je do boda stigao tek u sedmoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon remija, Al Rijad se nalazi na 15. mjestu ljestvice s devet bodova, dok je Al Fejha 11. s 13 bodova.