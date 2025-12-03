Trener Kocaelispora iskreno komentirao glasine o Petkovićevom odlasku: ‘Dopustite mi da kažem ovo’

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Pojavile su se glasine da bi Petković mogao napustiti redove turskog prvoligaša.

Nogometaši Kocaelispora svladali su Karacabey Belediyespor 2:1 u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici turskog Kupa. Pogotke su postigli Furkan Gedik i Ahmet Sagat, dok je za goste zabio Nejdet Nezir Bilin. U pobjedničkoj momčadi nastupili su i Hrvati Bruno Petković i Hrvoje Smolčić.

Nakon susreta trener Selçuk İnan odlučno je odbacio navode o Petkovićevu odlasku, ističući njegov profesionalizam i karakter. Na pitanje o pisanju medija rekao je:

“Dopustite mi da kažem ovo. On je jedan od najkarakternijih igrača i najveći profesionalac s kojim sam radio do sada. To vam mogu jasno reći. Kao što ste i sami rekli, to su samo glasine”, dodavši kako ne prati društvene mreže.

Potvrdio je i da je hrvatski napadač spreman za povratak na teren: “Mogu reći da je potpuno spreman. Radi mnogo, radi predano… Ako ne bude nikakvih problema, nadamo se da će biti s nama na utakmici s Kasımpaşom.”

Turski su mediji prethodnih tjedana pisali da je Petković razmišljao o odlasku zbog neisplaćenih obveza, no klub je u međuvremenu podmirio dug veći od pola milijuna eura pa je problem otklonjen. Petković je ovog ljeta potpisao dvogodišnji ugovor, a prema navodima iz Turske dug od 650.000 eura smanjen je uplatom od 525.000 eura.