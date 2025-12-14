Šokirali Celtic i osvojili tek drugi trofej u 21. stoljeću

Podijeli :

Nogometaši St. Mirrena drugi put u povijesti postali su pobjednici škotskog Liga kupa nakon što su u finalu na Hampden Parku pred 49.900 gledatelja pobijedili branitelja naslova Celtic s 3-1.

Do sada jedini naslov u Liga kupu, St. Mirren je osvojio 2013. kada je u finalu porazio Heart of Midlothian s 3-2. Bio im je to ujedno i jedini trofej u 21. stoljeću.

Klub iz Paisleya, grada 17 km zapadno od Glasgowa, poveo je već u drugoj minuti golom Marcusa Frasera. Izjednačio je Reo Hatate u 23. minuti, no Jonah Ayunga je u 64. minuti vratio prednost St. Mirrenu. Kenijski reprezentativac je u 76. minuti svojim drugim golom zaključio priču.

Ljutiti navijači Celtica okupili su se nakon utakmice ispred Parkheada kako bi prosvjedovali protiv uprave kluba nakon poraza u finalu.

Rangers je rekorder s 28 naslova pobjednika Liga kupa, dok je Celtic slavio 22 puta.