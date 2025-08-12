Saudijci tjeraju Mitrovića iz kluba: Spremni su mu platiti 25 milijuna eura

Podijeli :

xAbdullahxAhmedx via Guliver

Aleksandar Mitrović, najbolji strijelac u povijesti srpske reprezentacije, pred odlaskom je iz saudijskog Al Hilala.

Dolazak Darwina Núñeza doveo je do toga da trener Simone Inzaghi više ne računa na njega, a prema pisanju katarskog lista Al Kas, klub je spreman isplatiti mu preostali iznos ugovora – čak 25 milijuna eura – ako ovog ljeta napusti momčad.

Mitrović je u Saudijsku Arabiju stigao prije dvije godine iz Fulhama za 52 milijuna eura te potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 25 milijuna eura po sezoni. U 79 nastupa za Al Hilal postigao je 68 golova i upisao 15 asistencija, osvojivši naslov prvaka Saudijske Arabije.

Prije dolaska u Saudijsku Arabiju, ime je izgradio u Premier ligi nastupajući za Newcastle i Fulham, a s 62 pogotka drži rekord kao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Srbije. Novi klub ne bi mu trebao biti problem pronaći – interes je već pokazao Leeds, koji se ove sezone vratio u englesku elitu.