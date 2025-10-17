Jovičević startao pobjedom u Poljskoj, bivša zvijezda Rijeke zabila golčinu

Podijeli :

Dawid Figura NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski trener Igor Jovićević uspješno je debitirao na klupi Widzewa iz Lodza, koji je u 12. kolu poljske Ekstraklase svladao Radomiak Radom 3:2. Tom pobjedom Widzew je skočio na sedmo mjesto ljestvice, dok je Radom pao na deveto.

Domaćini su poveli golovima Sebastiana Bergiera i Petera Therkildsena, a gosti su smanjili u završnici prvog dijela, zabio je Romario Baro. Lindon Selahi, bivši igrač Rijeke, u 69. minuti golčinom je stigao do prvijenca za Widzew, dok je Maurides u 90. minuti ublažio poraz Radomiaka.

Jovićević je u Poljsku stigao tek sredinom tjedna i potpisao ugovor do 2027. godine. Na klupi je naslijedio Patryka Czubaka, a u klub ga je doveo bivši sportski direktor Hajduka i Gorice Mindaugas Nikoličius. Widzew je tako ponovno posegnuo za hrvatskim trenerom, nakon što je ranije ove sezone smijenjen Željko Sopić.

U klubu su istaknuli Jovićevićev bogat međunarodni staž – prošle sezone osvojio je prvenstvo, Kup i Superkup Bugarske s Ludogorecom.