Erik ten Hag ima novi posao

Trenersku slobodu stekao je nakon što je dobio otkaz u Bayeru Leverkusenu poslije samo dvije utakmice u Bundesligi ove sezone.

Ten Hag je legenda Twentea i navijač od djetinjstva. Prošao je njihovu omladinsku školu, bio kapetan momčadi koja je 2001. osvojila KNVB kup, a za klub je ukupno odigrao 262 utakmice.

Nakon igračke karijere započeo je trenerski put u Twenteu, vodeći U-17 i U-19 momčadi, a kasnije i kao pomoćni trener, uključujući i mandat Stevea McClarena 2008.

U Twenteu igra i hrvatski ofenzivac Marko Pjaca (30), koji je prošlog ljeta stigao nakon odlaska iz Dinama. Ove sezone u 13 nastupa zabio je jedan gol i upisao dvije asistencije.