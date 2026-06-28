Ekspedicija na Baltik: Željko Sopić ima novi angažman

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PAWEL PIOTROWSKI 400MM.PL NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski nogometni stručnjak Željko Sopić ima novi posao. Nakon što su mu mandati u poljskom Widzewu i Osijeku završili bez zapaženijih rezultata, 51-godišnjak je imenovan novim trenerom aktualnog prvaka Litve, Kauno Žalgirisa.

Na klupi Osijeka prošle je sezone proveo 13 utakmica, tijekom kojih je ostvario jednu pobjedu, pet remija i sedam poraza, zbog čega nije uspio preokrenuti rezultatsku situaciju momčadi.

Ipak, slabiji posljednji angažmani nisu umanjili njegovu reputaciju. Sopić je i dalje cijenjen zahvaljujući uspješnom radu koji je ranije ostvario u Gorici i Rijeci, a upravo su ga rezultati iz tih razdoblja preporučili čelnicima Kauno Žalgirisa.

Prvi trening s novom momčadi vodit će u ponedjeljak, dok ga već u petak očekuje važan ogled protiv vodećeg Džiugasa. Kauno Žalgiris nakon 19 odigranih kola zauzima drugo mjesto s 33 osvojena boda, uz samo bod zaostatka za vodećom momčadi. Iako je Džiugas na vrhu ljestvice, Sopićev novi klub može se pohvaliti znatno boljom gol-razlikom, +21 u odnosu na suparnikovih +9.

Osim borbe za naslov prvaka, pred Sopićem su i europske te kup obveze. Kauno Žalgiris izborio je plasman u polufinale litavskog kupa, dok će u prvom pretkolu Lige prvaka odmjeriti snage s kosovskim prvakom Dritom. Litavska liga igra se od veljače do studenoga prema sustavu proljeće – jesen, bez ljetne pauze. Sopić je na klupi naslijedio Eivinasa Černiauskasa.