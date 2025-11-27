Alen Halilović vratio se treninzima, ove sezone još nije odigrao ni minute

Podijeli :

Guliver

Alen Halilović (29) prošlog se tjedna vratio treninzima s Fortunom Sittard, piše Voetbal International. Nizozemci navode da je ofenzivac dio oporavka od ozljede gležnja odrađivao u Hrvatskoj te da ove sezone još nije odigrao ni minute.

“Halilović se u petak ponovno priključio Fortuninim treninzima. Još uvijek ne radi s ostatkom momčadi, nego trenira po posebnom programu. Nije poznato kada će se potpuno uključiti u rad s ekipom niti kada bi mogao zaigrati”, stoji u tekstu Voetbal Internationala. Njegov izostanak na početku sezone dugo je bio obavijen velom tajne, sve dok trener Danny Buijs sredinom studenoga nije otkrio da je riječ o ozljedi.

Nakon godina lutanja po Europi, nekadašnji veliki talent hrvatskog nogometa pronašao je mir u Sittardu i podsjetio na razdoblje kada ga je Barcelona dovela kao tinejdžera. U nizozemskom klubu nizao je vrlo dobre partije i pokazivao zašto ga je legendarni Rafael van der Vaart zagovarao kao pojačanje za Ajax. Posljednji put za Fortunu je nastupio 5. travnja, a onda je zbog ozljede gležnja propustio završnicu prošle sezone.

Iako se očekivao brži povratak, oporavak se odužio. Buijs je za ESPN objasnio: “Prije otprilike dva mjeseca doživio je veliki korak unatrag.” Dodao je da je plan bio da ranije bude spreman i vrati se u kadar, ali se proces rehabilitacije zakomplicirao.

Prije dva tjedna trener nije mogao procijeniti kada bi se Halilović mogao vratiti na teren, a pritom je otkrio i da ga tada uopće nije bilo u Nizozemskoj. “Alen je u svom okruženju, a ja ovdje imam dovoljno posla”, rekao je, naglašavajući pritom važnost borbe za ostanak u ligi.

Da Fortuna na njega i dalje ozbiljno računa potvrđuje i njegov povratak treninzima. “Onog trenutka kad bude spreman normalno raditi, opet će biti s nama”, poručio je Buijs 12. studenoga.

Dodatnu dozu neizvjesnosti unosile su priče iz nizozemskih medija – Halilovića nije bilo na službenom snimanju momčadi, preskočio je klupski odlazak na Oktoberfest, a dugo se nije javljao ni na društvenim mrežama. Sve to otvorilo je špekulacije o njegovoj budućnosti u Fortuni, s kojom je ugovorno vezan do kraja sezone.

Tijekom ljeta u medijima su se spominjali mogući transferi u Qarabag ili brazilski Gremio, no Halilović je ostao u Sittardu. Buijs je početkom kolovoza čak najavljivao da bi hrvatski veznjak mogao napustiti klub. U Fortuninom dresu do sada je upisao 62 nastupa, uz sedam postignutih golova i šest asistencija.

Nekada se činilo da će mu karijera ići sasvim drugim putem. Kao jedan od najvećih talenata svoje generacije zaradio je transfer iz Dinama u Barcelonu, no umjesto iskoraka uslijedio je niz posudbi i selidbi – u Sporting Gijón, Las Palmas, Milan, HSV, Heerenveen, Standard Liège, Birmingham, Reading i Rijeku – ni u jednom klubu ne uspjevši trajno uhvatiti očekivanu razinu.