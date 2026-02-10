Osijek u teškim problemima: Zadnji su na ljestvici, a plaću nisu dobili od prošle godine?

Igrači i zaposlenici kluba nisu primili plaću još od prosinca prošle godine, a posljednja isplata bila je neposredno prije Božića, 21. prosinca, kako prenosi Index.

To je dodatno zakompliciralo stanje u klubu i izazvalo veliko nezadovoljstvo, pa se spominju i prijetnje upućene upravi koju vode Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak.

Spomenuta uprava već je dulje pod pritiskom Kohorte, dok se momčad grčevito bori za ostanak u ligi. Osijek je nakon 21 kola posljednji na ljestvici SuperSport HNL-a sa 17 bodova, uz tri pobjede, osam remija i deset poraza.

Napeta atmosfera dodatno je pogoršana kašnjenjem plaća, a u sljedećem kolu Osijek u nedjelju od 17:45 dočekuje drugoplasirani Hajduk.