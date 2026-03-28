Oglasili se Talijani zbog spornog veselja nakon pobjede BiH nad Walesom

Nakon što su reakcije pojedinih talijanskih reprezentativaca izazvale burne reakcije u javnosti, oglasio se ministar sporta i mladih Italije Andrea Abodi, pokušavajući smiriti situaciju uoči ključnog dvoboja protiv Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, igrači poput Federica Dimarca, Guglielma Vicaria i Pija Esposita našli su se na udaru kritika jer su navodno slavili saznanje da će u finalu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igrati protiv Zmajeva, što je dio javnosti protumačio kao podcjenjivanje BiH reprezentacije.

Abodi je jasno odbacio takve tvrdnje, ističući da u ponašanju igrača nije bilo nikakve loše namjere.

“Ne čini mi se da je tu bilo pretjeranog entuzijazma. Govorimo o momcima koji su tek završili utakmicu. Nema tu ničega za osudu niti provokacije. Pokušajmo prijeći preko toga, to je potpuno besmislena polemika“, poručio je talijanski ministar.

Ministar se osvrnuo i na samu utakmicu u Bergamu, priznajući da je i sam bio pod velikim emocijama tijekom susreta.

“U četvrtak navečer u Bergamu doslovno sam vikao“, rekao je kroz osmijeh, dodavši da je prvo poluvrijeme donijelo mnogo nervoze.

“Bilo je puno tenzija i zabrinutosti, a onda je na poluvremenu očito stigla jasna poruka izbornika Gennara Gattusa. U nastavku je momčad igrala opuštenije i pokazala pravu kvalitetu“, istaknuo je Abodi.

Posebne riječi hvale uputio je napadačima na koje Italija ozbiljno računa u odlučujućim utakmicama.

“Moise Kean ima taj dodatni korak, vidi se da je gladan i željan igre. Potrebni su nam igrači koji su pristojni, ali i dovoljno drski i strastveni, a on to pokazuje zajedno s Pijom Espositom“, rekao je Abodi.

Izjave iz vrha talijanskog sporta jasno imaju za cilj smirivanje tenzija i prebacivanje fokusa na teren, gdje će se odlučiti putnik na Svjetsko prvenstvo.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u utorak u Zenici s početkom u 20.45 sati, a očekuje se spektakl na Bilinom polju i jedan od najvažnijih susreta u novijoj povijesti bh. nogometa.

