Odveo reprezentaciju prvi put na SP, a sad iz tužnog razloga odlazi s mjesta izbornika

Izbornik Curacaoa Dick Advocaat, koji je tu zemlju doveo do njihovog prvog plasmana na Svjetsko prvenstvo, neće voditi momčad na ovogodišnjem turniru nakon što je dao ostavku iz osobnih razloga, izvijestili su u ponedjeljak nizozemski mediji.

Izvješća navode da je bivši izbornik Nizozemske, Belgije, Južne Koreje, PSV Eindhovena, Sunderlanda i Rangersa odstupio zbog zdravlja svoje kćeri.

“Uvijek sam govorio da je obitelj iznad nogometa. Dakle, ovo je samorazumljiva odluka. Ali naravno, to ne mijenja činjenicu da će mi jako nedostajati Curacao, ljudi tamo i moje kolege”, rekao je 78-godišnji Advocaat.

Advocaata, koji je dvije godine bio izbornik Curacaa, zamijenit će kolega Nizozemac Fred Rutten. Advocaat je opisao vođenje karipskog otoka s populacijom od oko 150.000 stanovnika na Svjetsko prvenstvo kao “najluđu stvar” koju je postigao u trenerskoj karijeri koja traje gotovo četiri desetljeća. Da je ostao na izborničkoj dužnosti postao bi najstariji trener u povijesti finala Svjetskih prvenstava.

Rutten, bivši nizozemski branič, vodio je PSV, Anderlecht i Feyenoord.

Curacao započinje Svjetsko prvenstvo, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, utakmicom skupine E protiv Njemačke u Houstonu 14. lipnja.