Odigrao je tek 12 utakmica za Dinamo, a sad je potpisao novi ugovor

Nogomet 17. lis 202512:29 0 komentara
GNK Dinamo Zagreb

Produžio je vjernost maksimirskom klubu.

Prema informacijama Germanijaka, Bruno Goda potpisao je produljenje suradnje s Dinamom. I to nakon tek odigranih 12 utakmica.

POVEZANO

Lijevi bek iz Županje, ovog se ljeta vratio u Dinamo nakon devet godina, a stigao je iz aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke. U Dinamo je stigao kao slobodan igrač te je po dolasku potpisao jednogodišnji ugovor, a sada mu je Uprava ponudila produljenje na dodatnu godinu što je Goda i prihvatio.

Goda je ove sezone upisao 12 nastupa za Dinamo. Igrao je u svim utakmicama HNL-a i nametnuo se kao siguran član početne postave.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet