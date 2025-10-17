Odigrao je tek 12 utakmica za Dinamo, a sad je potpisao novi ugovor

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Produžio je vjernost maksimirskom klubu.

Prema informacijama Germanijaka, Bruno Goda potpisao je produljenje suradnje s Dinamom. I to nakon tek odigranih 12 utakmica.

Lijevi bek iz Županje, ovog se ljeta vratio u Dinamo nakon devet godina, a stigao je iz aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke. U Dinamo je stigao kao slobodan igrač te je po dolasku potpisao jednogodišnji ugovor, a sada mu je Uprava ponudila produljenje na dodatnu godinu što je Goda i prihvatio.

Goda je ove sezone upisao 12 nastupa za Dinamo. Igrao je u svim utakmicama HNL-a i nametnuo se kao siguran član početne postave.