OD 21: Gvardiol od prve minute za City u derbiju, Barcelona bez Yamala gostuje u Newcastleu

Iako će najmanje pozornosti biti usmjereno na susret Eintracht Frankfurta i Galatasaraya, gledatelji će i u Njemačkoj moći gledati sjajan nogomet. Turska ekipa je u prvih pet kola upisala sve pobjede, a za poraz, a i remi, ne znaju još od 29. ožujka kada ih je porazio Bešiktaš. Eintracht je također krenuo dobro u sezonu te su osim prolaska u šesnaestinu finala DFB Pokala upisali i dvije pobjede u ligi. Nažalost po njih, u posljednjem kolu su upisali poraz od Bayer Leverkusena s 3:1 iako su imali dva igrača više.