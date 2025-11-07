Objavljene su nove procjene plasmana u drugi krug EL i KL. Šanse Dinama i Rijeke su pale

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Porazom od Celte odnosno remijem s Lincolnom pale su šanse Dinama i Rijeke za plasman u drugi krug njihovih europskih natjecanja.

Dinamo je u Maksimiru poražen 3:0 od Celte u 4. kolu Europa lige, dok je Rijeka u Gibraltaru osvojila tek bod (1:1) protiv Lincolna.

Usprkos rezultatima koje nisu očekivali, hrvatski predstavnici i dalje stoje dobro u poretku. Dinamo ima sedam bodova od mogućih 12 uz još četiri utakmice do kraja, dok je Rijeka na tri boda i ima još tri susreta za odigrati.

Što se tiče Dinama, nakon poraza od predstavnika La Lige šanse Modrih za ulazak u drugi krug pale su s 91% na 82%, što je dakako i dalje dosta dobro. Međutim, šanse za top 8 pale su sa 16% na samo 5. Procjena je to specijalizirane stranice Football Meets Data.

[🟠 UEL race for Top 8/24 – as of 7 Nov] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇪🇸 Betis, 🇪🇸 Celta

📉 OUT: 🇫🇷 Lille, 🇮🇹 Bologna 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇷🇸 Crvena zvezda

📉 OUT: 🇳🇱 Go Ahead Eagles 👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/TDWkF7pRBj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

S druge strane, Rijekine šanse za drugi krug prije ovog kola iznosile su čak 86%, a sada su pale značajno na 69%. Top 8 sve je manje izvjestan, šanse su pale s 8% na 2%.

[🟢 UECL race for Top 8/24 – as of 7 Nov] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇺🇦 Shakhtar

📉 OUT: 🇨🇾 AEK Larnaca 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇽🇰 Drita, 🇺🇦 Dynamo K., 🇷🇴 Univ Craiova

📉 OUT: 🇲🇰 Shkendija, 🇸🇪 Häcken, 🇧🇦 Zrinjski 👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊… pic.twitter.com/tsOtGGzow1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

Do kraja ovog središnjeg dijela natjecanja Dinamo gostuje u Lilleu, dočekuje Betis i FCSB te gostuje kod Midtjyllanda. Rijeka je domaćin AEK-u iz Larnace i Celju, a gost Šahtara na neutralnom terenu u Krakowu.