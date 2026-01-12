Novi igrač na Opus Areni: Sopić dovodi hit veznjaka HNL-a

Podijeli :

NK Osijek

Osijek dovodi veznjaka iz Vukovara.

Kolumbijski veznjak David Mejia (22) danas ima liječnički pregled, nakon kojeg će letom otići za Tursku i priključiti se pripremama Osijeka pod trenerom Željkom Sopićem, piše to Index.

Mejia je ove sezone upisao 18 nastupa i zabio jedan gol. Bio je jedan od najvažnijih igrača Vukovara, kluba koji je ušao u HNL i koji ima bod više od posljednjih Osijeka.

Mejia je uz beka Paula Bismarcka Tabinasa (23) koji ide u Dinamo, udaljen iz momčadi Vukovara uoči puta u Medulin. Obojici je ugovor vrijedio do kraja sezone, a s obzirom na to da ga nisu htjeli produljiti, trener Silvijo Čabraja ih nije poveo na pripreme.

Mejia prema Transfermarktu vrijedi 200 tisuća eura. Ranije u karijeri nastupao je za Dugopolje te Santa Fe i Orsomarso u Kolumbiji.