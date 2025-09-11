Nogometni savez Srbije: Piksi ima jasan zadatak, a poslije ćemo donositi odluke

Nogometna reprezentacija Srbije poražena je 0:5 od Engleske u Beogradu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Na Marakani su se čuli brojni navijači koji su zazivali smjenu izbornika Dragana Stojkovića Piksija, no do toga još neće doći.
Branko Radujko, glavni tajnik Nogometnog saveza Srbije objavio je:
“Utakmica s Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Vjerovali smo da je duel s tako velikom nogometnom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do posljednjeg mjesta pokrenemo jedan pozitivan val i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je propuštena, ali se od tako velikog patriotskog cilja nikad ne odustaje.
Sada je pred nama, za svega tri tjedna, okupljanje za najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, za meč s Albanijom koji će direktno odlučivati tko će u baraž za Svjetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku. Mi imamo igrače koji nisu zaboravili igrati nogomet, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su znali obradovati naciju i vjerujem da to mogu napraviti i ovaj put.
Što se tiče izbornika Dragana Stojkovića, od njega imamo jasna očekivanja, a to je da naša momčad odigra na najvišem mogućem nivou s jasnom pobjedničkom ambicijom, od prve do zadnje minute. Poslije te utakmice, organi Saveza i Izvršni odbor razmotrit će izvještaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti.”
Srbija je trenutno treća u skupini iza Engleske i Albanije. Piksijevi izabranici igraju 11. listopada protiv Albanije, a tri dana kasnije gostuju Andori.
