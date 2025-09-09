Piksi nakon debakla: ‘Ovo je apsolutna realnost! Tko god je igrao večeras, sigurno bi izgubili’

Podijeli :

AP Photo/Marko Drobnjakovic via Guliver

Izbornik Srbije, Dragan 'Piksi' Stojković izašao je pred medije nakon debakla protiv Engleske.

Nogometaši Engleske učvrstili su se na prvom mjestu skupine K europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Viceprvaci Europe deklasirali su Srbiju s visokih 5:0 na ‘Marakani’.

Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2-0.

U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5-0.

Dragan Stojković, izbornik Srbije nalazi se na udaru kritika, a navijači su ga već prije utakmice, pri izlasku na teren ‘počastili’ glasnim zvižducima.

Upravo je to bio povod za prvo pitanje koje je srpski izbornik dobio na konferenciji za medije nakon utakmice.

„Ljudi imaju pravo na mišljenje i da iskažu nezadovoljstvo. Kao što su oni nezadovoljni porazom, tako sam i ja nezadovoljan igrom i rezultatom”, započeo je Stojković te nastavio s analizom utakmice.

„Englezi su opasan protivnik, ovo je apsolutna realnost tko smo i gdje se danas nalazimo u odnosu na njih. Pripadaju samom vrhu europskog nogometa, eliti, dominirali su i zasluženo pobijedili. Ničim nismo zaslužili bolji rezultat.”

‘Piksi’ tvrdi kako se prije utakmice pribojavao ovakvog scenarija:

„Kao što je Španjolska razbila Tursku 6:0, tako sam se i bojao što će se dogoditi s nama. Englezi su u punoj formi, igraju utakmice u ritmu srijeda–subota. Naši nogometaši fizički nisu mogli parirati. Pogotovo jer mnogi ne igraju u svojim klubovima. Ne pripadamo skupini reprezentacija kao što su Španjolska, Njemačka, Francuska. Poraz je došao u pravo vrijeme! Da se probudimo i u listopadu budemo puno bolji, na višoj razini…“

Objasnio je taktičke zamisli koje je imao pred utakmicu:

„Ideja je bila da napravimo balans u momčadi. Da se obrambenoj liniji olakša posao, zato su te pozicije zauzeli Nedeljković i Birmančević. Zadatak nam je bio da kroz igru zaprijetimo protivniku. U drugo poluvrijeme ušli smo ofenzivnije i primili golove koje nismo smjeli.“

Stojković još uvijek vjeruje u prolaz te mu je pažnja usmjerena na 11. listopad i susret protiv Albanije koji će biti ključan u borbi za drugo mjesto:

„Gledamo naprijed, listopad je pred nama… Čeka nas susret s Albanijom, ključan za drugo mjesto.“

Izbornik Srbije preuzima odgovornost za ovaj poraz:

„Naravno da sam odgovoran, kao izbornik. Ne biste kritizirali doktore, fizioterapeute… Opet se vraćam na priču: tko god da je večeras igrao, nama nije bilo spasa. Ne znam ni kako smo protiv Španjolske odigrali 0:0 u Ligi nacija. Jednostavno, nama nije mjesto među najboljim reprezentacijama Europe.“

Stojkovića su novinari upitali hoće li dati ostavku:

„Baš ste raspoloženi po pitanju ostavke, rekao sam i ponovit ću. Ljudi imaju pravo na nezadovoljstvo i da ga iskažu, ali isto tako, mi nismo izgubili od Latvije, Andore ili ne znam koga. Izgubili smo od nogometne supersile. Ako vam to nije jasno – je li jasno ili nije? Nismo izgubili od neke ekipe koja je u našem rangu ili ispod naše razine da bismo rekli da je ovo katastrofa. Budimo realni, ako možemo. Ako ne, onda nikom ništa. Ljudi imaju pravo iskazati nezadovoljstvo, naravno da sam čuo. U ove četiri godine napravljeno je toliko toga dobrog i jedan poraz ili jedna utakmica protiv ovakve supersile to ne može poništiti. Ako mislite da smo nogometno čudo i da trebamo pobijediti Englesku, onda u redu – dovedite nekoga tko to može.“

Inzistira na tome da javnost kritizira njega, a ne igrače:

„Naravno da nam je ovaj poraz teško pao, prihvaćam sve kritike, naravno. Ako treba nekoga kritizirati, kritizirajte mene. Dečki su dali sve što su mogli, njima je potrebna podrška da podignu glave nakon ovoga. Vjerujem da će do toga doći i da će u listopadu to biti jedna druga i puno bolja Srbija kada dođu utakmice koje odlučuju poredak na tablici. Puno su dali za svoj tim, mene kritizirajte, sve prihvaćam i razumijem, a nezadovoljstvo ljudi također prihvaćam – imaju pravo izraziti ga. Izgubili smo od nogometne supersile koja je to večeras i pokazala.“