Nogometaši Maccabija 25 sati uoči susreta s Dinamom ne smiju piti ni jesti

AP Photo/Giannis Papanikos via Guliver

Dinamo će večeras od 21 sat odmjeriti snage s Maccabijem iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli.

Igrači izraelske momčadi uoči susreta drugog kola Konferencijske lige poste jer je u tijeku 25-satni post za Jom Kipur, jedan od najvećih židovskih blagdana.

Post završava tek dva sata prije utakmice Maccabija i Dinama, a nutricionist u izraelskim medijima objašnjava:

“Bit će veliki izazov pripremiti se u ta dva sata jer za vrijeme posta igrači gube tri do četiri kilograma, mnogo tekućine i energije. U kratkom vremenu bit će se potrebno rekuperirati, popiti dovoljno tekućine, s njom i dovoljno šećera. Potrebno je jesti sporo, u malim količinama i postupno”.

Nogometaši židovske vjere 25 sati ne smiju piti ni jesti, a zabranjeni su i rad, vožnja, korištenje elektroničkih uređaja, ali i sportske aktivnosti, zbog čega Maccabi nije trenirao večer uoči utakmice, nego su trening odradili ranije.