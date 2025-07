Trump: Lako je moguće da promijenimo naziv ‘soccer’ u ‘football’

Podijeli :

AP Photo/Evan Vucci via Guliver

Predsjednik SAD-a Donald Trump ovih je dana iznenadio svojim znanjem o nogometu, pratio je uživo i Svjetsko klupsko prvenstvo, a sada poručio i da bi se u Americi nogomet mogao zvati isto kao i u Europi.

U intervjuu za DAZN, Trump je rekao da bi “vrlo lako mogao” izdati izvršnu uredbu kojom bi se promijenio način na koji Amerikanci nazivaju najpopularniji sport na svijetu.

“Mislim da bismo to mogli učiniti, mislim da bih ja to mogao učiniti”, rekao je uz smijeh Trump pa dodao:

“Oni to zovu ‘football‘, mi to zovemo ‘soccer‘, ali ta promjena bi se mogla vrlo lako dogoditi. No, divno je gledati ovu igru.”

Trump je pohvalio Svjetsko klupsko prvenstvo kao događaj koji ima sposobnost povezivanja ljudi iz cijelog svijeta.

“Ova igra simbolizira jedinstvo, to je sport koji okuplja sve. Riječ je o ljubavi među različitim zemljama. Ovo je najmeđunarodniji sport na planeti i stvarno može ujediniti svijet.”