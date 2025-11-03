Objavljeno je ‘idealnih 11’ za 2025.: Modrić nije uvršten, a ima nekoliko velikih iznenađenja

Podijeli :

xAlexandraxFechetex via Guliver

Objavljen je popis najboljih nogometašica i nogometaša svijeta za 2025. godinu.

Udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO objavilo je u ponedjeljak idealne ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji za 2025. godinu u kojoj nema hrvatskih predstavnika. Podsjetimo, među 26 kandidata u muškoj konkurenciji bio je Luka Modrić, no kapetan Vatrenih nije uvršten u idealnu momčad sezone.

Više od 26.000 nogometaša i nogometašica iz 68 zemalja glasovalo je za najboljih 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji.

U “idealnih 11” najviše je igrača europskog prvaka Paris Saint-Germaina – Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele, kao i bivši igrač Gianluigi Donnarumma, koji je s Parižanima osvojio Ligu prvaka, a ovoga ljeta prešao u Manchester City.

S tek 18 godina, Barcelonin napadač Lamine Yamal postao je najmlađi igrač ikad izabran u momčad godine, srušivši rekord Kyliana Mbappea iz 2018., kada je francuski napadač uvršten u ekipu sa 19 godina.

Posebno iznenađenje je izostanak zvijezda poput Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha i Raphinhe, koji se nisu našli među najboljih 11.

Na vratima je Gianluigi Donnarumma, u obrani su Virgil van Dijk, Achraf Hakimi i Nuno Mendes, u vezi su Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri i Vitinha, dok napad predvode Ousmane Dembele, Kylian Mbappe i Lamine Yamal.

U ženskoj konkurenciji najviše je engleskih igračica, čak šest.

Među njima je i Lucy Bronze koja je ispisala povijest upisavši rekordni osmi plasman u ekipu godine nadmašivši Francuskinju Wendie Renard, koja ima sedam nastupa.

Po prvi put u idealnih 11 pojavljuju se i dvije afričke igračice Barbra Banda (Zambija) i Ghizlane Chebbak (Maroko).

IDEALNIH 11 (MUŠKI)

VRATAR: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italija)

OBRANA: Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Achraf Hakimi (PSG, Maroko), Nuno Mendes (PSG, Portugal)

VEZNI: Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska), Cole Palmer (Chelsea, Engleska), Pedri (Barcelona, ​​Španjolska), Vitinha (PSG, Portugal)

NAPADAČI: Ousmane Dembele (PSG, Francuska), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska), Lamine Yamal (Barcelona, ​​Španjolska)

IDEALNIH 11 (ŽENE)

VRATARKA: Hannah Hampton (Chelsea, Engleska)

OBRANA: Ona Batlle (Barcelona, ​​Španjolska), Millie Bright (Chelsea, Engleska), Lucy Bronze (Chelsea, Engleska), Leah Williamson (Arsenal, Engleska)

VEZA: Aitana Bonmati (Barcelona, ​​Španjolska), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al-Hilal, Maroko), Alexia Putellas (Barcelona, ​​Španjolska)

NAPADAČICA: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambija), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Engleska), Alessia Russo (Arsenal, Engleska)