Lamine Yamal odmarao u Hrvatskoj: ‘Obala ga je oduševila. Nogomet? Nismo ga se uopće dotaknuli’

xLionelxGuericolasx via Guliver

Španjolska superzvijezda oporavlja se od ozljede, a dio reprezentativne pauze proveo je u Hrvatskoj!

Jedan od najboljih nogometaša današnjice, 18-godišnji Lamine Yamal nije bio dio listopadskog reprezentativnog okupljanja Španjolske. Naime, zvijezda Barcelone muči se s ozljedom pubične kosti koja ga je spriječila da dođe na okupljanje reprezentacije.

Obnova ozljede s kojom je prethodno već imao problema, natjerala ga je na izbivanje s terena u trajanju od dva-tri tjedna, a očekuje se kako će ga Hansi Flick imati na raspolaganju za utakmicu protiv Girone 18. listopada.

Yamal je pauzu iskoristio za dolazak u Hrvatsku s 25-godišnjom djevojkom Nicki Nicole. Također, Yamal je viđen u društvu nogometnog menadžera Andyja Bare koji nerijetko surađuje s Barcelonom, a za 24sata tvrdi kako mu je upravo on prvi govorio o Hrvatskoj:

“Prvi sam mu govorio o ljepotama Hrvatske, a vjerojatno je poslije popričao i s Danijem Olmom. Odlučio je kako želi doći pogledati o čemu sam govorio. S djevojkom je uživao na brodu. Kratko je bio ovdje, ali dovoljno da ga oduševe hrvatska obala i ljepote Jadranskog mora. Jako mu se svidjela riba koju je probao”, kazao je Bara.

Bara tvrdi da uopće nisu razgovarali o nogometu:

“Nogomet? Ma nismo ga se uopće dotaknuli. Došao je odmoriti se, uživati u Hrvatskoj. Tako je i bilo, a onda je iz Zadra otišao natrag u Barcelonu”, zaključio je.

Također, NK Kustošija, klub vlasništvu Andyja Bare pohvalio se na društvenim mrežama fotografijom Yamala s dresom zagrebačkog kluba.

“Naš klub dobio je podršku i od jednog od najboljih igrača današnjice – Lamine Yamala!”, napisali su u opisu fotografije objavljene na Instagramu.