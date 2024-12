Kovač: Nismo imali puno novca i nismo imali što smo htjeli, ali nedostaje mi to vrijeme

Podijeli :

DFL/DFB via Guliver

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač dao je intervju u kojem je progovorio o svom djetinjstvu kao i trenerskoj karijeri.

Kovač je bez angažmana od ožujka ove godine, zadnje je trenirao njemačkog prvoligaša Wolfsburg.

U intervjuu za The Athletic progovorio je i o svom djetinjstvu.

“Moji roditelji odselili su iz Jugoslavije u Njemačku. Nisu znali ni riječ njemačkog i preselili su se iz malog sela u veliki grad. Bio im je to kulturološki šok. Morao sam se asimilirati i to me izgradilo kao osobu. Zbog toga sam uvijek osoba koja se želi prilagoditi nekome. Takav sam i danas, ali mogu biti vrlo snažan kada je to potrebno”, rekao je Kovač pa nastavio:

“Nismo imali puno novca i nismo imali sve što smo htjeli. Ali bilo je to lijepo vrijeme, nedostaje mi. Imali smo drugačije igračke, izlazili smo van, igrali nogomet na igralištima…”

Misli da su se nogometaši promijenili u odnosu na njegove igračke dane.

“Igračima je danas potrebno puno više informacija. Morate ih u nešto uvjeriti i treba im biti jasno točno što trebaju raditi s loptom i bez nje. Najbitnije je da razumiju zašto nešto tražite od njih, jer će vas pitati: ‘A zašto bih to učinio?’ ako im samo naredite da nešto naprave”, rekao je Kovač i priznao kako je i sam bio takav.

“Bio sam takav igrač. Uvijek sam postavljao to pitanje i pitao se zašto trener nešto očekuje od mene. Ne što očekuje, nego zašto očekuje. Ali to su bila drugačija vremena, treneri su tada imali više autoriteta… Tada igrači nisu postavljali puno pitanja jer je trener znao najbolje kako i zašto. Ja pokušavam mojim igračima dati svaku moguću informaciju koja im je potrebna. Krivim samog sebe ako to ne učinim”, zaključio je Kovač.