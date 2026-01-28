Bivši sportski direktor Osijeka dogovorio najskuplji transfer u povijesti brazilske Serie A

Podijeli :

NK Osijek

Portugalac je napravio veliki posao.

Lucas Paquetá, jedna od najvećih zvijezda West Hama, postigao je dogovor o povratku u Flamengo, u transferu koji će ga učiniti najskupljim igračem u povijesti brazilske Serie A.

Veznjak će potpisati petogodišnji ugovor i već danas otputovati u Brazil, čime je zaključio svoju epizodu u londonskom klubu.

„West Ham je prihvatio ponudu nakon današnjeg izravnog kontakta sa sportskim direktorom Flamenga Joséom Botom, a Paquetá će kasnije danas otputovati“, objavio je Fabrizio Romano.

Podsjetimo, Jose Boto je godinu dana bio sportski direktor NK Osijeka, a naprasno je napustio Opus Arenu kada je dogovorio ‘prelazak’ u Flamengo koji je za vrijeme njegova mandata postao prvak Južne Amerike.

Pregovori između klubova trajali su neko vrijeme, a konačno je dogovoren transfer vrijedan 42 milijuna eura. Time se Paquetá, koji je u Europi igrao za Milan, Lyon i West Ham od 2022., vraća u klub u kojem je započeo karijeru. Njegova snažna želja za povratkom u Brazil bila je razlog zbog kojeg ga trener Nuno Espírito Santo posljednjih tjedana nije koristio.

Flamengo će rekordnu odštetu platiti u ratama kako bi zadržao financijsku stabilnost, a prema brazilskim medijima isplate će se protegnuti sve do 2028. godine. Ovim poslom srušen je dosadašnji rekord brazilskog nogometa, a Paquetá bi već u nedjelju mogao zaigrati u finalu Superkupa protiv Corinthiansa.