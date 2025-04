Nikome se ovo prije Ivana Jurića nije dogodilo u Premier ligi

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Southampton je porazom od Tottenhama postao prva momčad u povijesti Premier lige koja je ispala sedam kola prije kraja.

Sveci su i matematički ispali u Championship s obzirom na to da više nemaju šanse uhvatiti Wolvese koji su na 17. mjestu. Do kraja je još sedam kola, a dosad nijedna momčad nije tako rano ispala iz elite.

No, Southampton ima dosta briga do kraja sezone. Derby je u sezoni 2007./08. skupio samo 11 bodova i ako momčad Ivana Jurića izgubi sve utakmice do kraja, postat će najgora momčad u povijesti natjecanja.

U zadnjih pet mjeseci upisali su samo jednu pobjedu i trenutno su u nizu od osam utakmica bez pobjede.

No, navijači sve to nisu shvatili kao loše te su ih nakon susreta sa Spursima ispratili ovacijama. Jurić je izjavio kako nije navikao na takve geste.

“Ovo je potpuno novo iskustvo za mene. Rekao sam igračima da budu zahvalni što imaju ovakve navijače. Vidi se razlika u odnosu na druge zemlje i to je velika stvar u engleskoj kulturi”, rekao je Jurić.