Nijemci se čude Dalićevoj odluci: ‘Zašto ga je pozvao u reprezentaciju?’

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatsku u listopadu u borbi za SP 2026. čekaju utakmice protiv Gibraltara i Češke.

Zanimljivo, na Dalićevom popisu našlo se i ime igrača Bayerna, Josipa Stanišića, s obzirom na to da je on ozlijeđen.

Podsjetimo, Stanišić se ozlijedio u 51. minuti utakmice Lige prvaka protiv Chelseaja, a magnetska rezonanca potvrdila je loše vijesti. Potvrđena mu je djelomična ruptura medijalnog kolateralnog ligamenta desnog koljena te mu se prognozira pauza od oko četiri tjedna.

Njemački Bild navodi da se postavlja pitanje zašto je Stanišić uopće na popisu izbornika Zlatka Dalića, s obzirom na to da prva utakmica Hrvatske dolazi tek tri tjedna nakon što je potvrđena ozljeda.

Popis zasad ima status preliminarnog i uključuje i pretpozive, a o eventualnom nastupu odlučivat će Bayern zajedno s igračem i liječničkom službom. Konačan popis reprezentativaca bit će objavljen sljedeći tjedan.