Neumorni Miura u 59. godini dogovorio novu posudbu!

Najstariji profesionalni nogometaš na svijetu, 58-godišnji bivši japanski reprezentativac Kazuyoshi Miura, do lipnja sljedeće godine će provesti na posudbi u japanskom trećeligašu Fukushima Unitedu, objavio je u utorak britanski BBC.

Za Miuru to znači napredak iz regionalne lige u koju je ispao igrajući za Atletico Suzuku kao posuđeni igrač Yokohame.

Ovo će mu biti četvrta posudba od 2022., a za Yokohamu FC, u koju je stigao još 2005., nije zaigrao od 2020.

“Moja strast za nogometom se nije promijenila, bez obzira na to što starim”, rekao je uoči svoje 41. profesionalne sezone koju je započeo još 1986. u brazilskom Santosu, a koja ga je 1999. dovela i do Hrvatske, u kojoj je proveo jednu polusezonu igrajući za zagrebački Dinamo (tadašnju Croatiju).

“Zahvalan sam na pruženoj prilici. Obećavam da ću igrajući pružiti sve što mogu kako bih dao doprinos momčadi. Stvarajmo povijest zajedno“, poručio je nogometaš koji će krajem veljače proslaviti 59. rođendan, a u Japanu je poznat po nadimku “Kralj Kazu”.

Fukushima United je prošlu sezonu završio na 10. mjestu među 20 klubova japanske treće lige.

Miura je u razdoblju od 1990. do 2000. za japansku reprezentaciju nastupio 89 puta i postigao 55 pogodaka. Zahvaljujući tome što je 1997. u kvalifikacijama postigao 14 pogodaka, Japan je izborio nastup na Svjetskom prvenstvu 1998., ali je tadašnji izbornik Takeshi Okada izostavio Miuru s popisa putnika za Francusku, gdje su Japanci izgubili sve tri utakmice u grupnoj fazi, uključujući i onu protiv Hrvatske (0-1).