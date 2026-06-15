Nekadašnji igrač Kraljeva postaje Mourinhov pomoćnik u Realu

Nekadašnji njemački reprezentativac i osvajač Svjetskog prvenstva Sami Khedira vraća se u Real Madrid, no ovoga puta u novoj ulozi. Bivši veznjak postat će dio stručnog stožera Kraljevskog kluba.
Khedira je za Real nastupao od 2010. do 2015. godine, nakon što ga je u klub doveo José Mourinho, a sada će ponovno surađivati s portugalskim stručnjakom, ovoga puta kao član njegova stožera.
Bivši nogometaš Stuttgarta, Juventusa i Herte Berlin dosad se nije bavio trenerskim poslom. Igračku karijeru završio je 2021. godine.
Tijekom pet sezona u Madridu upisao je 161 nastup i postigao devet pogodaka u svim natjecanjima, a s Realom je osvojio naslov prvaka Španjolske, dva Kupa kralja, Ligu prvaka, španjolski i europski Superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo.
Osim uspjeha s Realom, Khedira je tijekom karijere osvojio i Bundesligu sa Stuttgartom te Serie A, Kup Italije i talijanski Superkup s Juventusom.
🚨⚪️ Sami Khedira returns to Real Madrid: deal done to join José Mourinho as part of his backroom staff.
Agreement in place as Khedira will join Mou starting from July, as @diarioas
reported. 🏡🔙 pic.twitter.com/8CF81iJeTj
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
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