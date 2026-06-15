Nekadašnji igrač Kraljeva postaje Mourinhov pomoćnik u Realu

Bivši nogometaš Stuttgarta, Juventusa i Herte Berlin dosad se nije bavio trenerskim poslom. Igračku karijeru završio je 2021. godine.

Tijekom pet sezona u Madridu upisao je 161 nastup i postigao devet pogodaka u svim natjecanjima, a s Realom je osvojio naslov prvaka Španjolske, dva Kupa kralja, Ligu prvaka, španjolski i europski Superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo.

Osim uspjeha s Realom, Khedira je tijekom karijere osvojio i Bundesligu sa Stuttgartom te Serie A, Kup Italije i talijanski Superkup s Juventusom.