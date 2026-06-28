Nekada su im očevi nosili dres Norveške, danas sinovi predvode momčad na SP-u

Norveški nogomet svjedoči povijesnom generacijskom kontinuitetu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje reprezentaciju predvode Kristian Thorstvedt, Erling Haaland i Alexander Sørloth, točno 32 godine nakon što su pod zastavom iste nacije na Mundijalu u SAD-u nastupali njihovi očevi.
Nogomet ponekad ispiše priče koje djeluju kao da su unaprijed napisane. Na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine za reprezentaciju Norveške nastupali su Erik Thorstvedt, Alf-Inge Haaland i Goran Sørloth.
Točno 32 godine kasnije, na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, ponovo gledamo ista prezimena u dresu Norveške. Ovoga puta nacionalnu vrstu predvode njihovi sinovi – Kristian Thorstvedt, Erling Haaland i Alexander Sørloth.
Tri oca igrala su za Norvešku na Mundijalu ’94, a tri sina predstavljaju svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Riječ je o rijetkoj i uistinu posebnoj podudarnosti koja još jednom pokazuje koliko nogomet može snažno povezati generacije.
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