Navijači Hulla zadovoljni, Jakirović: Imali smo sreće kod njihove stative, ali ovo je obećavajuće

Podijeli :

Dennis Goodwin PSI-22521-0021 via Guliver Images

Bod koji je Sergej Jakirović osvojio s Hull Cityjem na startu nove sezone Championshipa navijači su okarakterizirali pozitivnim, a zadovoljan je i nekadašnji trener Dinama.

“Dobar bod, pogotovo protiv Coventryja u gostima jer njima je ostalo 99 posto igrača od prošle sezone. Utakmica je bila teška za nas jer je prvo kolo i nikad ne znaš gdje si nakon priprema, ali obrambeno smo bili jako, jako dobri”, zadovoljan je bio Jakirović nakon remija 0:0 s Coventryjem.

VEZANA VIJEST Jakirović osvojio bod na teškom gostovanju u službenom debiju na klupi Hulla

“Nismo dozvolili mnogo šansi, ali ima puno stvari koje moramo popraviti u igri i napadu, pogotovo u zadnjoj trećini. U nekim situacijama nismo donijeli dobre odluke, kao u prilici Crooksa. Ali dobro, ovo je obećavajuć bod za nas”, dodao je Jakirović čija je momčad u pripremnom razdoblju upisala pet pobjeda i remi.

“Najveći su nam problem bila ubacivanja iz auta jer nikad ne znate što se može dogoditi nakon prve lopte. Nezgodno je i opasno, ali na kraju smo uspjeli. Nismo im dozvolili puno udaraca. U redu, imali smo sreće s njihovom stativom, bio je lijep udarac i tu ne možete ništa. Ali to je nogomet, svi griješe”, zaključio je bivši trener Gorice, Rijeke, Dinama i Kayserispora.

U sljedećem kolu 17. kolovoza dočekuju Oxford, ali prije toga 12. kolovoza gostuju kod Wrexhama u EFL kupu.

Ako je suditi prema reakcijama, većina navijača je zadovoljna bodom koji su okarakterizirali kao pozitivnim. Njihove komentare pogledajte niže u objavi na službenoj Facebook stranici kluba.