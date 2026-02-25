Nakon skandala u prvoj utakmici, Real sprema posebnu poruku

Podijeli :

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Rekordan je interes medija za dvoboj na kultnom madridskom stadionu

Stadion Santiago Bernabéu večeras će igrače dočekati posebnim mozaikom s porukama “Ne rasizmu” i “Poštovanje”. Nakon događaja iz prve utakmice Real Madrid želi poslati jasnu i glasnu poruku o nultoj toleranciji prema rasizmu na svom stadionu, piše Marca.

Susret protiv Benfice proglašen je utakmicom visokog rizika. U Madrid stiže oko 4000 portugalskih navijača, što je jedno od najvećih gostovanja ove sezone, a tribine će biti ispunjene do posljednjeg mjesta jer su ulaznice rasprodane još prije više od tjedan dana.

Ogroman je i interes medija – potvrđena je 31 televizijska pozicija, akreditirano je 246 novinara na press tribini, 144 komentatora s pravima prijenosa, 75 fotografa te 14 TV ekipa u mixed zoni.