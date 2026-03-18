Nakon Jadranskog derbija Kolarić u juniorskoj Ligi prvaka pokazao 12 žutih i dva crvena kartona

Podijeli :

ARKADIUSZ MODLINSKI/400MM/NEWSPIX.PL via Guliver Images

Hrvatski nogometni sudac Patrik Kolarić na 'hlađenju' je u SHNL-u, ali je u ovog tjedna sudio u Ligi prvaka mladih.

Nakon što je loše odsudio Jadranski derbi u četvrtfinalu Kupa između Rijeke i Hajduka Patrik Kolarić nije se našao na popisu sudaca za prethodna dva kola SHNL-a.

Sudac iz Strahoninca zato je u utorak navečer sudio utakmicu Lige prvaka mladih između Atletico Madrida i Club Bruggea u kojoj su Belgijanci slavili 4:0 i prošli u polufinale.

Bila je to žustra i temperamentna utakmica u kojoj je Kolarić pokazao deset žutih kartona, ali i dva crvena domaćim igračima u sudačkoj nadoknadi.

Kolariću je ovo bila šesta europska utakmica ove sezone, sudio je po jednom u Konferencijskoj ligi te Europskoj ligi.