Najbolji igrač Osijeka poludio na suigrače nakon poraza od Vukovara, psovke su se orile Gradskim vrtom

Vukovar 1991 je u 33. kolu SHNL-a svladao Osijek 1:0 na Gradskom vrtu, a pogodak odluke postigao je Jakov Puljić u 56. minuti. Tom pobjedom Vukovar je ostao u igri za ostanak i smanjio zaostatak za Osijekom na četiri boda tri kola prije kraja.
Nakon utakmice u Osijekovoj svlačionici vladalo je veliko nezadovoljstvo, a kapetan i vratar Marko Malenica navodno je burno reagirao i glasno psovao suigrače zbog loše izvedbe, prenosi Index.
Do kraja prvenstva Vukovar čeka težak raspored: gostovanje kod Rijeke, domaći ogled s Varaždinom te još jedno gostovanje kod Hajduka.
S druge strane, Osijek će igrati kod kuće protiv Istre, u gostima kod Gorice te ponovno na Opus Areni protiv Slaven Belupa, uz mogućnost da već u sljedećem kolu osigura ostanak ako pobijedi Istru, a Vukovar ne slavi protiv Rijeke.
U slučaju istog broja bodova na kraju sezone, Osijek bi bio ispred Vukovara zbog boljeg međusobnog omjera.
