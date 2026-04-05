Musa ne prestaje oduševljavati pred SP, novi gol u MLS-u!

Dallas je u šestom kolu MLS-a slavio na gostovanju kod DC Uniteda s visokih 4:0, a 'točku na i' stavio je Petar Musa

Dallas je utakmicu golom otvorio već u 16. minuti preko Logana Farringtona, zabijali su još Patrickson Delgado (45+1.) i Osaze Uroghide (78.).

A onda je na red došao Musa, i to u sučevoj nadoknadi. Hrvatski napadač je osvojio nešto prostora na protivničkoj polovici, poslao loptu na lijevu stranu prema Santiagu Morenu koji je zapucao u blok, da bi Musa na odbijenu loptu lako pogodio u donji desni kut.

Musi je to bio sedmi pogodak u prvih šest kola američkog MLS-a.

Dallas se tako sa 11 bodova nalazi na šestom mjestu Zapadne konferencije, odnosno 17. gledamo li ukupnu ljestvicu MLS-a.