Moro: Moji u Bologni su iznenađeni koliko Modrić lako dominira, radi strašan posao

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Uz zvijezdu Rijeke, Tonija Fruka, utakmicu s Farskim otocima u petak u Rijeci, jednu od zadnje dvije kvalifikacije za SP 2026., najavio je i nogometaš Bologne, Nikola Moro.

Moro je na početku konferencije pričao o minutaži u Bologni.

“Zadnjih par godina radimo jako dobar posao, iako svake godine gubimo najvažnije igrače. No ta energija u klubu, gradu, stalno se iznova gradi dobra atmosfera. Stalno napredujemo i mislimo da možemo biti još bolji. Na tri smo boda od lidera, najbolja druga obrana, najbolji drugi napad. Što se mene tiče, otprilike svaku drugu utakmicu startam. Hajdemo reći da sam u nekoj rotaciji. Dobro se osjećam, nadam se da ću u budućnosti i češće startati”, rekao je Moro u uvodu.

Kaže da mu nedostaje bivši suigrač, Martin Erlić.

“Prošle godine smo stalno bili zajedno, kada imaš nekog svog, malo je drugačije. Ali ja sam jako sretan što je otišao, što igra više i ima dobre rezultate.”

Komentirao je utjecaj Luke Modrića u Serie A.

“Moji u Bologni su se iznenadili kada su vidjeli koliko jednostavno i lako dominira. To je nedostajalo Milanu, taj netko tko će podići ekipu na višu razinu. Mislim da Luka radi strašan posao, ja nisam iznenađen jer ga poznajem.”

Priča li se o Svjetskom prvenstvu u svlačionici?

“Potreban nam je bod, razmišljamo o tome da sada odradimo posao. Znamo svoju kvalitetu i vjerujemo u sebe. Farski otoci su u dobroj situaciji, nadaju se nekako drugom mjestu. Na nama je da im ne dopustimo da iskoriste svoje vrline, poput kontra-napada… Maksimalno moramo ući u utakmicu i odraditi najbolje što možemo.”