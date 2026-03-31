Sammir o Modriću: ‘Prvo što me naučio su bile psovke, zvao me sinom’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

ESPN je napravio intervju sa legendarnim dinamovcem Sammirom pred prijateljski okršaj Brazila i Hrvatske u Orlandu u noći s utorka na srijedu (2 sata ujutro).

Bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije i bivši Modrićev suigrač Sammir, otkrio je kakav je Luka kada se ugase reflektori i zatvore vrata svlačionice.

Sammir je za ESPN ispričao da mu je upravo Modrić pomagao u prvim danima prilagodbe u Hrvatskoj, kada je stigao u Dinamo i pokušavao naučiti jezik.

“Htio sam od njega učiti hrvatski jer sam tek dolazio. On me trebao učiti, a prvo što me naučio bile su psovke, kao i obično kad odeš u neku stranu zemlju”, ispričao je Sammir pa dodao:

“Stalno sam pitao kako se na hrvatskom kaže oko, nos ili ruka. Kupio sam i rječnik portugalsko-hrvatski, pa sam učio iz dana u dan. Sve što sam naučio, naučio sam kroz svakodnevni život, u svlačionici i na ulici.”

Modrić ga je u Dinamu zvao sinom.

“Modrić me zvao sinom jer sam ga naslijedio ondje. I onda su me svi počeli tako zvati jer me on tako zvao”, prisjetio se Sammir.

Najviše ga je impresionirao Modrićev mentalitet.

“Ima nevjerojatno jak pobjednički mentalitet. Ne voli pogriješiti ni dodavanje od pet metara. Uvijek čini sve da odigra točno i to je nešto što jako cijenim kod njega. Na terenu gotovo ne griješi. Rekao bih da mu je mentalitet čak i jači od talenta drugih igrača.”