Modrićev suigrač i dalje je ‘out’, ipak će morati na operaciju?

Centarfor AC Milana Santiago Gimenez (24), koji je ozlijedio gležanj prije šest tjedana, i dalje nije blizu povratka na teren te će možda morati na operaciju, objavili su talijanski mediji.

Gimenez je imao problema s gležnjem još u ljeto kad je igrao za reprezentaciju Meksika na Gold Cupu. Krajem listopada ga je ponovno ozlijedio u prvenstvenoj utakmici protiv Atalante.

Nakon konzultacija u Nizozemskoj ozljedu gležnja je pokušao je riješiti terapijama. Tjedni su prolazili, ali bez značajnog pomaka i sada meksički reprezentativac mora odlučiti hoće li otići na operaciju kako bi napokon zaliječio ozljedu.

Gimenez je u Milan stigao u prošlom zimskom prijelaznom roku iz Feyenoorda u transferu vrijednom 30 milijuna eura. U 30 utakmica u dresu “Rossonera” upisao je sedam pogodaka i pet asistencija.